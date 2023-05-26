تفاصيل 5 جراحات قلب وصدر بمستشفى بنها الجامعي.. بينها إنقاذ رضيع

أعلن مستشفى بنها الجامعي إجراء 5 جراحات عاجلة وسريعة بقسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى لعدد من الحالات المرضية الطارئة ببنها إنقاذ حياة رضيع ابتلع 4 قطع كاملة من السوداني سقطت في القصبة الهوائية أدت لاختناقه من خلال الفريق الطبي بمستشفى بنها الجامعي برئاسة الدكتور محمد الجزار استشاري جراحة الصدر والقلب بالمستشفى.

تفاصيل جراحات القلب والصدر ببنها الجامعي

كشف الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفى بنها الجامعي في بيان له أن هذه الجراحات أجراها قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي.

الحالة الأولي جراحة قلب مفتوح تغيير الصمام الميترالي وزراعة الشرايين التاجية للقلب وقام باجراء العملية الأستاذ الدكتور إبراهيم قصب والأستاذ الدكتور يسري شاهين ومساعدة الدكتورة نهي هلال والدكتور محمود عبد العظيم.

الحالة الثانية استخراج 4 قطع كاملة من السوداني من القصبة الهوائية لرضيع أدت لاختناقه وتم إنقاذه في آخر لحظة وقام بإجراء الجراحة الدكتور محمد الجزار.

الحالة الثالثة جراحة قلب مفتوح تغيير الصمام الميترالي وتصليح الثلاثي الشرفات وقام بإجراء العملية الأستاذ الدكتور باسم مفرح عجلان الدكتور أحمد صبحي والدكتورة نورا سنجاب والدكتورة خديجة فتحي.

الحالة الرابعة تقشير الغشاء البللوري وسحب الصديد من القفص الصدري لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات وقام بإجراء العملية الدكتور محمد الجزار والدكتور محمد عمر

الحالة الخامسة استئصال صديد متكلس بالغشاء البللوري لشاب يبلغ من العمر 48 سنة وقام بإجراء العملية الدكتور محمد الجزار والدكتورة دينا عفيفي والدكتورة هبة أبو الخير وفريق التخدير الدكتور أحمد أبو الغيط والدكتورة أسماء فتح الباب والدكتورة إيمان محمد والطبيبة المقيمة اسراء خالد

توجيه الشكر للفرق الطبية

وتوجه مدير بنها الجامعي بالشكر الي قسم جراحة القلب والصدر بالشكر وأبطال القسم العظام الدكتورة إسراء أسعد والدكتورة فاطمة محمود والدكتور محمد الخواجة المساعد في حالة جراحة الصدر والدكتور مصطفى محمد والدكتورة سارة نبيل متابعة حالات العناية واستقبال الحالات الحرجة أثناء انشغال كل أعضاء القسم بالعمليات.