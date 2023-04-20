إنقاذ حياة طفلة ابتلعت «خرزة» بجراحة عاجلة في «بنها الجامعي»

نجح فريق طبي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي، من إنقاذ طفلة تبلغ من العمر سنتين ونصف، ابتلعت خرزة شخشيخة أطفال، واستقرت في القصبة الهوائية، وجرى استخراجها حيث كانت تلعب بها ففتحتها وبلعت إحدى الخرزات عن طريق الخطأ، فنزل للقصبة الهوائية، وأدى لانسداد مجرى التنفس.

فريق طبي ينقذ حياة طفلة ببنها الجامعي

أوضح الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفى بنها الجامعي، أن الجراحة أجريت بفريق طبي ضم الدكتورة دينا عفيفي مدرس جراحة القلب والصدر، وطاقم التخدير الدكتور أحمد أبو الغيط والدكتورة أسماء فتح الباب، موجها الشكر للفريق الطبي والقسم علي جهوده في مثل هذه الحالات، التي جعلت المستشفى في مكانة بارزة ومتقدمة في إنقاذ الأطفال من مثل هذه الحالات.

تفاصيل إنقاذ طفلة ابتلعت خرزة في بنها الجامعي

أوضح المدير التنفيذي لمستشفى بنها الجامعي تفاصيل الحالة في بيان له، مشيرا إلى أنه جرى حجز الطفلة فورا، واستدعاء الفريق الطبي الذي أجرى المنظار فورا، وتم بحمد الله استخراج الجسم الغريب والخرزة، وخرجت الطفلة بسلام الله، وما زالت تستكمل علاجها بالقسم.