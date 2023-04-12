تطوير المركز الطبي لجراحة العيون بمستشفى بنها الجامعي

أجرى الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية موسعة بالمستشفى الجامعي، شملت المركز التخصصي لطب وجراحة العيون، للاطمئنان على الخدمة الصحية المقدمة للمرضى في المركز وداخل الأقسام العلاجية المختلفة.

أعمال بأقسام الجراحة والعمليات الموحدة بـ«بنها الجامعي»

كما تفقد رئيس جامعة بنها أعمال التطوير التي تجري بأقسام الجراحة والعمليات الموحدة وغرف العلاج الاقتصادي، وذلك بحضور الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عمر الدخاخنى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعة ، والدكتور حمدى الجزار رئيس قسم الرمد.

اهتمام كبير بجميع الخدمات الصحية

وأكد الدكتور جمال سوسة، أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بجميع الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفى للمواطنين بمحافظة القليوبية والمحافظات المجاورة، في إطار الدور الذي تقوم به الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتماشيا مع خطط ورؤية الدولة المصرية في تحسين المنظومة الطبية في مصر.

تهنئة مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

في سياق آخر، قدم رئيس جامعة بنها التهنئة لمجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء ، بإعادة تشكيل مجلس الإدارة، لمدة 4 سنوات، برئاسة الدكتور علاء كمال الدين عشماوي.

وأوضح بيان رئيس جامعة بنها، أن مجلس الادارة يضم عضوية كلا من الدكتورة راجية علي طه نائباً لرئيس مجلس الإدارة لشؤون الأزهر، والدكتورة ثناء حسن صبري راضي نائباً لرئيس مجلس الإدارة لشئون التعليم العالي، والدكتورة أسماء عبدالمنعم مصطفى نائباً لرئيس مجلس الإدارة لشئون التعليم قبل الجامعي، والدكتور علاء السيد عبد الغفار كلية الطب البيطري جامعة بنها، والدكتورة سمية حسنى محمود كلية الطب بجامعة قناة السويس، والدكتورة هدى عبدالعظيم الطلاوى كلية العلاج الطبيعى بجامعة القاهرة، والدكتورة سحر محمد ابراهيم المرصفى كلية الهندسة بجامعة القاهرة.