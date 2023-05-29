إجراء 6 عمليات جراحية في 10 ساعات بمستشفى بنها الجامعي

نجح الفريق الطبي بقسم جراحة القلب والصدر في مستشفى بنها الجامعي، في إجراء 6 جراحات على مدار 10 ساعات، لإنقاذ عدد من الحالات الطارئة، بينخها رضيع ابتلع قطع فول سوداني، وشاب أصيب بطلق ناري.

وكشف الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفي بنها الجامعي في بيان، أن فريق عمل قسم جراحة القلب والصدر، أجرى 6 عمليات جراحية استغرقت 10 ساعات كاملة.

تفاصيل جراحات إنقاذ المرضى ببنها الجامعي

وأوضح المدير التنفيذي أن الجراحة الأولي كانت عملية قلب مفتوح لزراعة شرايين طرفية في الشريان التاجي للقلب، لمريض يعاني من أزمية باستمرار نتيجة جلطات سابقة بالشريان التاجي، وتم استئصال الجلطة من الشريان ثم زراعة الشريان الثديي عليه.

وأضاف أن الجراحة الثانية كانت عبارة قلب مفتوح لتغيير الصمام الميترالي بالقلب وتركيب صمام معدني مع زراعة الشرايين التاجية بالقلب لنفس المريض.

إستخراج مقذوف ناري لإنقاذ حياة شاب ببنها الجامعي

إما الجراحة الثالثة فكانت استخراج مقذوف طلق ناري بالظهر من مريض تعرض للطلق الناري، أثناء سيره بالشارع في مركز الخانكة التابع لجنوب محافظة القليوبية، أثناء حدوث مشاجرة بين طرفين هو ليس طرف فيها حيث دخلت الطلقة من الأمام، واخترقت القفص الصدري والرئة اليسري وخرجت من ظهره وبقيت في العضلات الخلفية تحت الجلد، وأدت إلي تهتك بالرئة والعضلات في مسار دخولها وخروجها، حيث تم تركيب أنبوبة صدرية لعلاج تهتك الرئة والتجمع الدموي وتم استخراج الطلقة من المريض.

وأشار مدير بنها الجامعي إلى أن الجراحة الرابعة كانت استئصال كيس كلبي من الفص السفلي للرئة اليسرى، من مريضة ظلت تعاني من كحة مدممة لمدة شهور طويلة، قبل أن يكتشف الأطباء وجود ما يشبه الورم بالصدر، وتم إجراء الجراحة ليتفاجئ الأطباء بوجود كيس كلبي متصل بالقصبة الهوائية اليسرى، وهو السبب في الكحة المدممة.

وأوضح أن الجراحة الخامسة كانت استخراج قطع فول سوداني من القصيبات الهوائية اليمني واليسري لطفل يبلغ من العمر عام واحد، وكانت القطع تسد تماما مجرى النفس، ما أدى إلى شرقة عنيفة وكحة شديدة مع هبوط نسبة تشبع الأكسچين بالدم إلى أقل من ٧٠%.

ولفت إلى أن الجراحة السادسة كانت إنقاذ مريض مصاب بطعنة نافذة بأسفل منتصف الصدر، أدت إلى تجمع دموي بغشاء التامور المحيط بالقلب، ما أدى إلى تدهور العلامات الحيوية للمريض، حيث تم ادخاله للعمليات فورا وتمت السيطرة على النزيف.