صرف مكافأة 1000 جنيه للعاملين بجامعة المنيا.. و500 للأجر اليومي

أعلن الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس جامعة المنيا، عن الموافقة على صرف مكافأة 1000 جنيه للعاملين بالجامعة؛ صرف مبلغ 500 جنيها لعمالة الأجر اليومي المتواجدين علي رأس العمل وذلك من الموارد الذاتية للجامعة، تقديراً لمجهوداتهم وتشجيعاً وتحفيزاً لهم على بذل المزيد من الجهد وتحسين الأداء، ودفعهم للتميز وتعزيز مكانة الجامعة وريادتها التنافسية، على أن تصرف المكافأة خصماً من أرصدة صندوق تحسين أحوال العاملين، ووفقاً للضوابط والآليات الصادرة من مجلس إدارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية.

خلق بيئة محفزة للعمل والإنجاز

وقال «فرحات»، إن جامعة المنيا تسير وفق استراتيجية الدولة لتحفيز العاملين ودعمهم اجتماعياً بما ينعكس أثره على رضاهم والتزامهم الوظيفي؛ وتحقيقاً لأهداف الجامعة في خلق بيئة محفزة للعمل والإنجاز.

وأجرى رئيس جامعة المنيا، جولة تفقدية صباح اليوم؛ للاطمئنان على سير الامتحانات في ختام الأسبوع الثاني من بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، بزيارة للجان امتحانات الفرقة الأولى بكلية الحاسبات والمعلومات، والفرقة الثانية والرابعة بكلية التربية النوعية، والفرق الأولى بكلية التربية للطفولة المبكرة، والفرقة الثالثة بكلية السياحة والفنادق.

منع الطلاب من اصطحاب المحمول

وأكد «فرحات»، انتظام أعمال الامتحانات مع نهاية الأسبوع الثاني من بدء انعقادها دون أي مشكلات، مشيداً خلال جولته بالانضباط داخل لجان الامتحانات، وبجهود الكليات في إدارة العملية الامتحانية بمستوى متميز من خلال تطبيق التعليمات المُعلنة من قبل مجلس الجامعة، وذلك بإلزام أساتذة المادة بالحضور والتواجد خلال انعقاد الاختبارات؛ للرد على استفسارات الطلاب، إلى جانب منع الطلاب من اصطحاب الهاتف المحمول، أو أي متعلقات خاصة بالمادة داخل اللجان.