وزارة الزراعة توضح مواصفات اللحم السليم: احذروا الأختام المغشوشة

كشفت وزارة الزراعة، واستصلاح الاراضي، ممثلة في هيئة الخدمات البيطرية، عن مواصفات اللحوم السليمة التي يجب التأكد منها عند شراء اللحوم من محال الجزارة والشوادر وذلك خلال عيد الأضحي باعتبارها الفترة التي يكثر فيها تناول اللحوم وذبحها وبالتالي تزداد عملية الغش التي تكثر حيلها خاصة ما يتعلق بأختام المجازر، كما كشفت «الهيئة» عن أنواع اللحوم التي يجب التفرقة بينها عند الشراء، والتي يكون لكل نوع منها سمات خاصة من حيث الشكل والطعم ونستعرض في التقرير التالي كل ما يخص اللحوم السليمة وأصنافها وكيفية التفرقة بينها وفقا لتقرير هيئة الخدمات البيطرية.

مواصفات اللحوم البقري والجاموسي السليمة

يكون الدهن الخارجي متماسكا وأبيض اللون ومائلا للون الأصفر، أما اللحم فيكون لونه ورديا لا يلمع كثيرًا، كما ينبغي تجنب اللحم المائل للون الأخضر أو الرمادي، كذلك يجب تجنب اللحم الرطب والمبلل والذي يكون لزجًا عند لمسه.

مواصفات لحم الغنم والماعز السليم

ينبغي أن يكون اللحم متماسكا وأنسجته رفيعة، كما يكون اللحم متداخلاً مع الدهن الأبيض، كما يجب مراعاة أن يكون اللحم ذا لون وردي، مع تجنب اللحم الداكن والرطب والطري، ويجب أن يكون الدهن متماسكا وشمعيا وأبيض اللون وينبغي تجنب الدهن الأصفر.

مواصفات عامة عند شراء اللحوم

- تجنب شراء اللحوم من محال جزارة غير نظيفة.

- عدم شراء لحوم معروضة خارج المحل لأنها معرضة للتلوث.

- ينصح بعدم الشراء من الباعة الجائلين ومن محال البيع على الطرق الزراعية أو الصحراوية.

- اللحوم الجيدة تكون كتلة واحدة وفي حال كانت مقطعة تكون غير متجانسة.

- اللحوم الجيدة ذات طراوة وليونة ولونها أحمر فاتح وناعمة الملمس وقليلة الدهن.

- اللحوم الداكنة اللون والخشنة التي تظهر فيها الألياف العضلية بالعين المجردة تدل على كبر عمر الذبيحة.

كيفية معرفة نوع اللحم من الختم؟

- يكون شكل اللحوم البلدية صغيرة ويكون الختم مستطيل ولونه أحمر.

- اللحوم البلدية الكبيرة يكون الختم مثلثًا واللون أحمر.

- اللحوم المستوردة يكون الختم سداسيا واللون بنفسجيًا.