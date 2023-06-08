وزير خارجية السعودية: الدول تتحمل مسؤولية استعادة مواطنيها في مناطق الصراعات

قال فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزير الخارجية السعودي، إن هناك العديد من الدول المتقدمة ترفض استعادة مواطنيها من مناطق الصراعات المختلفة، وترمي بهذا العبء على الدول الأكثر تأثراً بالإرهاب، لافتاً إلى أن المملكة تقوم بدورها وتستعيد كافة مواطنيها من مواقع الصراع، ومستعدة أيضاً لمساعدة من يريد إعادة التأهيل والانخراط بالمجتمع.

العلاقات السعودية الأمريكية

وأوضح «بن فرحان»، في مؤتمر صحفي بحضور وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الخميس، أن الدول كافة عليها تحمل مسؤولية ما قام به مواطنوها وأن يستعيدوهم، ويرفعوا العبء عن الدول المتعثرة، مؤكداً في الوقت نفسه متانة العلاقات السعودية الأمريكية، التي وصفها بأنها تاريخية، من خلال الحرص على التشارك والتشاور في القضايا المشتركة، التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

لا يجب أن يكون المسلمون عرضة لأي مضايقات

وأكد وزير الخارجية السعودي أن هناك مجالات واسعة للتعاون السعودي الأمريكي، وسيستمر الطرفان في بحث سبل التعاون بما فيه مصلحة البلدين، مشيراً إلى أن التطرف والإرهاب في كافة أشكاله ومظاهره، يجب ألا يرتبط بأي دين أو جنسية أو مجموعة عرقية، وألا يكون عذراً لاتخاذ إجراءات أو تفرقة، وألا يكون المسلمون عرضة لأي مضايقات، لأن بعض الفئات انتهجت نهجاً مخالفاً في هذا الصدد.