سقوط أمطار غزيرة ونشاط للرياح وارتفاع درجات الحرارة بالمنوفية

تشهد محافظة المنوفية سقوط أمطار غزيرة على المدن والقرى، ويصاحبها نشاط للرياح، وارتفاع في درجات الحرارة، مع توقعات باستمرارها خلال اليوم وحتى غد الجمعة، وفق بيانات هيئة الأرصاد الجوية، وسط استعدادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي للتدخل العاجل لرفع آثار المياه وتجمعاتها في المدن المختلفة.

أمطار في محافظة المنوفية اليوم الخميس

وتشهد محافظة المنوفية تقلبات جوية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حيث أمطار خفيفة مصحوبة بالرعد والبرق، مع نشاط كبير للرياح وارتفاع في درجات الحرارة.

حالة الطقس في المحافظات

وأكدت الأرصاد الجوية، في آخر بيان لها، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب الرعدية على مناطق من شمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة كما تنشط الرياح المثير للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية، ومن المتوقع أن تمتد هذه السحب الممطرة إلى مناطق من القاهرة الكبرى والدلتا مع تقدم الوقت.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 41 درجة مئوية، بينما السواحل الشمالية الغربية في الإسكندرية 29 درجة، ومطروح 25 درجة مئوية.