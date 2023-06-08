عضو بشعبة الذهب: تراجع الطلب على المشغولات ساهم في استقرار الأسعار

يشهد الطلب على الذهب في الفترة الحالية، تراجعًا في الأسواق ما أثّر على الأسعار لتستقر ما بين مستويات 2340 إلى 2350 جنيهًا، مع انتظار أثر كميات الذهب الواردة مع المصريين العائدين من الخارج على السوق خلال فترة الإجازات.

الطلب على المشغولات الذهبية

وقال سامح عبد الحيكم، عضو شعبة الذهب، إنّ الطلب على المشغولات الذهبية تراجع في الأسواق ومحلات الصاغة خلال الفترة الحالية، وسط ترقب لذهب المصريين العائدين من الخارج.

الطلب على الجنيهات والسبائك

وأضاف عبدالحكيم، في تصريحات صحفية، أنّ الطلب على الجنيهات والسبائك الذهبية يشهد نشاطًا في الفترة الحالية، مقارنة بالطلب على المشغولات الذهبية.

وشهد سعر الذهب، مع بداية تعاملات اليوم في محلات الصاغة استقرار، إذ جاء سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا بـ2345 جنيهًا، بحسب بورصة المعدن الأصفر، وما أعلنته الشعبة في الغرفة التجارية، وسجل سعر الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً 2680 جنيهًا، للشراء دون مصنعية.