من شرق الأرض إلى غربها.. عواصف ترابية في مصر ودخان يحجب المباني بأمريكا

في شهر واحد فقط، شهدت مصر عدة عواصف شديدة مثيرة للرمال والأتربة، جاءت موجتها الأولى بداية شهر يونيو الجاري، وتستمر الموجة الثانية على مدار اليوم وغداً، وكذلك الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تأثرت أكثر من 10 ولايات فيها، بالأدخنة الناجمة عن حرائق الغابات في دولة كندا المجاورة.

الأدخنة تغطي ولايات أمريكية عديدة

ذكر موقع «إن بي سي» الأمريكي أن أكثر من 10 ولايات أمريكية، بالإضافة إلى مدينة واشنطن العاصمة، اختفت فيها المباني بسبب الأدخنة التي تغطي سماء هذه الولايات، بعد انتشار الحرائق في دولة كندا، في حدث هو الأسوأ على البلاد منذ سنوات، وسط تعطيل جزئي لحركة الطيران في مدينة نيويورك، مع تحذيرات من سلطات الأرصاد من أجل تقليل احتمالية وقوع الحوادث.

الأتربة والعواصف تغطي مصر

ومن غرب الكرة الأرضية إلى الشرق الأوسط، حيث تعرضت عدة دول عربية، منها جمهورية مصر العربية، في الأول من يونيو الجاري، لعاصفة ترابية شديدة، أدت إلى سقوط لوحات إعلانية على طرق وجسور رئيسية، مع الإعلان عن وفاة عدد من الأشخاص، مع إعلان هيئة الأرصاد ضرورة توخي الحذر، ونصحت بعدم الخروج من المنزل للأشخاص المصابين بالحساسية.

عاصفة متكررة اليوم وغداً

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في مصر أن اليوم الخميس 8 يونيو الجاري، يشهد تعرض البلاد لموجة ثانية من العواصف المثيرة للرمال والأتربة، من المتوقع أن تستمر حتى غد الجمعة، ولكنها ليست قوية كالتي حدثت في بداية الشهر الجاري.