خالد الجندي: الأنبياء يحيون في قبورهم حياة برزخية (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشؤون الإسلامية، إن الأنبياء أحياء في قبورهم، ويصلون كما علمنا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لافتا إلى أن هذه الحياة برزخية تتناسب مع مراد الله عز وجل فيهم.

وأضاف «الجندي»، خلال حواره ببرنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، قائلا: «نعلم أنها حياة برزخية، لا نقول حياة كحياتنا الدنيا، لا أكل ولا تناسل فيها ولا تناكح ولا تناسل، صدقت يا رسول الله فيما علمتنا رغم أنف الحاقدين والكارهين والمحاولين لتقليل مكانة سيدنا النبي، هذه هي درر وجواهر وتراث على قلوبنا وعقولنا».

لا يجوز قول «النبي ميت»

يُذكر أن «الجندي»، قال في تصريح سابق ردا على معارضي فتواه بعدم جواز قول «النبي ميت»، إنَّ «هناك كارثة نعيش فيها، وكثيرون يفتون دون علم»، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أكدت في فتوى أنه لا يجوز قول «النبي ميت».

«الإفتاء»: عدم جواز قول النبي ميت

وتابع «الجندي»: «فتوى دار الإفتاء عن عدم جواز قول النبي ميت صدرت في 23 يوليو 2020، وجاء فيها إنه ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في حلقة من البث المباشر يقول فيه السائل: يقول البعض لا يجوز أن نقول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه مات، لأن الله - تعالى - نهانا عن أن نقول على الشهداء أنهم أموات فهل هذا صحيح؟».