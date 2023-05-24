مصر تشارك في المؤتمر الـ35 للهيئة العربية للطاقة الذرية في تونس

أناب الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، لحضور المجلس التنفيذي الحادي والسبعين والمؤتمر العام الخامس والثلاثين للهيئة العربية للطاقة الذرية في تونس، بمشاركة 14 دولة عربية وهي «الأردن، البحرين، تونس، السعودية، السودان، سوريا، العراق، فلسطين، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، موريتانيا، اليمن» .

تنفيذ أهداف وسياسات اتفاقية الهيئة العربية للطاقة الذرية

وأشارت هيئة الطاقة الذرية في بيان إلى أنّ المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية، يختص بتنفيذ الأهداف والسياسات الواردة في اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطاقة الذرية، ويقوم بتعيين مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وتجديد تعيينهم أو إنهائه.

كما يقوم المجلس بدراسة ما تحيله إليه أي دولة من الدول الأعضاء أو المؤتمر العام أو المدير العام للهيئة من مواضيع تتصل بطبيعة نشاطه ويتخذ قرارات بشأنها.

جدول أعمال المؤتمر

ويشمل جدول أعمال الدورة العادية الحادية والسبعين للمجلس التنفيذي للهيئة العربية للطاقة الذرية، انتخاب رئيس ونائب رئيس الدورة، والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتعاون مع المعهد المشترك للبحوث النووية JINR، والمؤتمر العربي السادس عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية 2024، استضافة المنتدى العربي السابع حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية، وكذلك مناقشة الحساب الختامي للهيئة للسنة المالية الماضية، وسيعقد المجلس التنفيذي في الفترة من 25 حتى 27 مايو 2023.

وقال الدكتور شريف الجوهري، المتحدث الرسمي لهيئة الطاقة الذرية، إنه سيلي اجتماعات المجلس التنفيذي، انعقاد المؤتمر العام الخامس والثلاثين للهيئة العربية للطاقة الذرية، والذي سيعقد يوم 28 مايو 2023.

وغادر القاهرة الدكتور عمرو الحاج لحضور الاجتماع الفني للخبراء، لوضع الخطط التنفيذية للاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حتى عام 2030، والذي سيعقد بمدينة الحمامات في تونس قبل المجلس التنفيذي في الفترة من 23 إلى 24 مايو 2023.

وأشار الجوهري إلى أن الاجتماع يهدف إلى وضع الخطوط العريضة للخطط التنفيذية، واقتراح المشروعات في المجالات الاستراتيجية، والتي تشمل الموارد المائية والأمن الغذائي والصحة والبيئة والطاقة، وختاما الصناعة والتعدين.