طريقة توثيق عقد بيع سيارة في الشهر العقاري «أون لاين».. اعرف الخطوات

تتيح وزارة العدل من خلال بوابة مصر الرقمية تقديم خدمة توثيق عقد بيع سيارة فى الشهر العقاري بطريقة سهلة ومبسطة، وذلك فى إطار التحويل الرقمي وتوفير الكثير من الوقت والمجهود في الذهاب إلى المصالح الحكومية.

خطوات توثيق عقد بيع سيارة في الشهر العقاري

وخلال التقرير التالي، ترصد «الوطن» خطوات توثيق عقد بيع سيارة فى الشهر العقاري.

وتتمثل الخطوة الأولى لتوثيق عقد بيع سيارة فى الشهر العقاري عن طريق الدخول على موقع «بوابة مصر الرقمية» من خلال الرابط، وبعد ذلك الضغط على القائمة الرئيسية للخدمات، وبعد ذلك الضغط على أيقونة «مركباتي»، وستظهر لك عدد من الخدمات المتعلقة بالسيارات، فتقوم بالضغط على أيقونة «تحرير توثيق عقد بيع مركبة».

أما في الخطوة الثانية، تقوم بإدخال بعض البيانات المتعلقة بالمركبة، ومنها رقم اللوحة ونوع الترخيص والمحافظة ورقمي الشاسيه والماتور، ووحدة الترخيص، ورقم شهادة إبراء الذمة وتاريخ انتهائها.

وبعد ذلك تقوم بإدخال بيانات الطرف الأول وهى الاسم والرقم القومي والعنوان بالتفصيل واختيار المحافظة والحي، وكذلك بيانات الطرف الثاني وهي الرقم القومي ورقم المصنع - رقم مدون أسفل يسار بطاقة الرقم القومي، والعنوان بالتفصيل واختيار المحافظة والحي.

أما الخطوة الثالثة تكون من خلال إدخال بيانات متعلقة بالعقد وهى سعر السيارة وعدد السلندرات، وبيانات استلام عقد بيع المركبة وهي اختيار المحافظة ومكتب التوثيق وموعد استلام التوكيل، ويمكن تعديل أو حذف البيانات التى قمت بإدخالها.

وفي الخطوة التالية تقوم بسداد قيمة الخدمة من خلال طريقين، أما البطاقة الإئتمانية أو شركات التحصيل الإلكترونية مثل فوري ومصاري وأمان، ويتم بعد ذلك التوجه بإيصال السداد إلى الشهر العقاري واستلام التوثيق.