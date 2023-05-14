خطوات حجز موعد في الشهر العقاري 2023.. حمل التطبيق الآن

«أرغب في عمل توكيل»، تطبيق أتاحته وزارة العدل، عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، إذ يمكن لجميع المواطنين حجز موعد في الشهر العقاري 2023 «أون لاين» من خلاله، ويستطيع المواطن الحصول على خدمات التطبيق المتاحة من خلال تحميله من المتجر الإلكتروني «Play store».

«الوطن» تستعرض خطوات حجز موعد في الشهر العقاري 2023، عبر تطبيق وزارة العدل «أرغب في عمل توكيل».

خطوات حجز موعد في الشهر العقاري 2023

1- تبدأ خطوات حجز موعد في الشهر العقاري 2023، من خلال تحميل تطبيق «أرغب في عمل توكيل» الخاص بوزارة العدل من متجر «Play Store».

2- قم بإدخال الرقم القومي الخاص بالمستخدم ونوع المحرر.

3- يضم التطبيق قوائم وخرائط لمكاتب التوثيق المميكنة التي تتيح تحديد أقرب فرع عن طريق نظام تحديد المواقع «GPS».

4- تحديد يوم وميعاد الحجز.

5- الضغط على «تأكيد» البيانات المدخلة.

6- بعد مراجعة البيانات المدخلة وتأكيدها، واضغط على «موافق».

وجدير بالذكر أن التطبيق قد نوه على أنه في حالة عدم الحضور في الموعد المحدد يتم إلغاء الحجز، كما يشترط أن يكون الحاجز أحد أطراف المعاملة فيما عدا ذلك يتم إلغاء الحجز أيضًا.

كما يعرض تطبيق وزارة العدل «أرغب في عمل توكيل»، الأسئلة المتعلقة بكثافة الحضور داخل مكاتب التوثيق المدرجة على التطبيق بناءً على بيانات مؤكدة وفقًا للحاجزين مسبقًا على التطبيق الإلكتروني.