فريق مكافحة العدوى بمستشفي الكهرباء يشارك في فاعليات اليوم العالمي لغسل الأيدي

وجه الدكتور محمد إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية التابعة للقابضة للكهرباء، بايفاد فريق مكافحة العدوى بالشركة ومستشفى الكهرباء بألماظة، لحضور فعاليات اليوم العالمى لغسيل الأيدى، الذي تم إقامته فى المركز الثقافى بقيادة الدكتورة أمنية كامل، مدير عام مكافحة العدوى، لتعليم الأطفال الطريقة الصحيحة لغسيل الأيدى ووسائل الحماية الشخصية للوقاية من الأمراض.

أعمال فنية للأطفال تستهدف التثقيف والترفيه

قال الدكتور محمد إسماعيل سليم رئيس شركة الخدمات الطبية، وعميد المعهد القومي للكبد الأسبق، إن أبناء المركز الثقافي من الأطفال والشباب تمكنوا من تنفيذ أعمال فنية مميزة، ونظموا مسابقات ونفذوا ماكيتات، تعبر عن استيعابهم للمعلومات التي تلقوها عبر مشاركتهم ومناقشاتهم في فعاليات الحملة، بما يعزز المفاهيم الصحية الدقيقة، وهو ما يسعى المركز الثقافي إلى تقديمه من خلال فعاليات متنوعة، تضمن لأبنائه الاستمتاع الدائم بالنشاطات التي يشاركون بها في قالب تثقيفي ترفيهي، فضلا عن توزيع الهدايا على المشاركين في الحملة.

برامج الأنشطة الصيفية للمركز الثقافي

قالت علياء يوسف مدير المركز الثقافي التابع لجمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع إن المفاجآت تتوالى لرواد المركز طوال الموسم الصيفي، مؤكدة امتداد الأنشطة طوال العام عبر فعاليات منظمة تشمل برامج توعوية وثقافية وترفيهية وتعليمية، موجهة الشكر لرئيس الشركة وفريق الحملة الذي يملك عناصره قدراً كبيراً من الحماس والشغف، يعكس إيماناً عميقاً بالرسالة التي يقدمونها للمجتمع.

وأشارت «يوسف» إلى أن التعاون مع الكيانات والمؤسسات الصحية، ومنها مستشفى الكهرباء، هو نموذج لتضافر الجهود لرفع الوعي المجتمعي في مجال الصحة، وامتداد لدور الجمعية الريادي في الثقافة والتنمية.