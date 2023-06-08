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الحزب الموريتاني الحاكم يشيد بنجاح زيارة الرئيس الغزواني للقاهرة

كتب:

أ ش أ
07:28 م | الخميس 08 يونيو 2023
حزب الإنصاف الموريتاني

حزب الإنصاف الموريتاني

أكد حزب «الإنصاف» الحاكم في موريتانيا أن الزيارة الناجحة والهامة التي أداها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى جمهورية مصر العربية، برهنت على مستوى العلاقات التاريخية والأخوية بين موريتانيا ومصر، ومستوى التفاهم والتقدير المتبادل بين الرئيس الغزواني وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

بيان للحزب الحاكم في موريتانيا

وأضاف الحزب الحاكم في موريتانيا، في بيان نشر اليوم الخميس، في نواكشوط: «إننا في حزب الإنصاف نقدم تشكراتنا الخالصة للقيادة والشعب في جمهورية مصر العربية، على حفاوة الاستقبال الذي حظي به الرئيس الغزواني في أرض الكنانة، ونشيد بالنتائج الكبيرة التي أسفرت عنها هذه الزيارة».

إشادة موريتانية بالقيادة المصرية 

وتابع بيان حزب «الإنصاف» الحاكم في موريتانيا: «لقد أبانت مختلف محطات هذه الزيارة عن المكانة التي يحظى بها الرئيس الغزواني لدى القيادة المصرية وجامعة الدول العربية».

ولفت البيان إلى أن الزيارة كشفت أيضاً عن مستوى اهتمام الرئيس الغزواني بالتراث الديني والعلمي والثقافي، من خلال زيارته للعديد من المعالم المصرية، وعلى رأسها مؤسسة الأزهر العتيقة.

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بقلم أ ش أ