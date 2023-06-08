«التعليم»: انتهاء الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية دون أزمات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهاء الامتحانات التحريرية لطلبة الدبلومات الفنية، صباح اليوم، وفق الجدول المعتمد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إذ أدى 715432 طالبا وطالبة الامتحانات في 2542 لجنة بجميع التخصصات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، في 1337 مادة، خلال الفترة من 27 مايو وحتى 8 يونيو، وتمت الامتحانات وفق الخطة الموضوعة لها بصورة ميسرة للطلاب.

وصول مظاريف الأسئلة إلى اللجان في الموعد المحدد

وأوضحت الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية للامتحانات بديوان عام الوزارة تواصلت مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية، وذلك للاطمئنان والوقوف على مدى انتظام سير وأداء الامتحانات، والتأكد من وصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان فى الموعد المحدد، وتذليل أي عقبات تواجه لجان سير الامتحان واتباع التعليمات الخاصة بإجراءات تأمين الامتحانات.

أشارت الوزارة إلى قيام مسؤولي الامتحانات بمتابعة 432 لجنة امتحانية للتأكد من حسن سير العملية الامتحانية، وجرى التنبيه على غرف العمليات بالمديريات التعليمية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بمحاولات الغش الإلكتروني باستخدام الهواتف المحمولة أو الوسائل التكنولوجية الأخرى أو الغش التقليدي.

استكمال الاختبارات العملية والمعملية

جدير بالذكر أنه سيجري استكمال الاختبارات العملية والمعملية لباقي المواد بعد انتهاء الاختبارات التحريرية حسب الجداول العملية المعلنة بالمدارس الفنية في التواريخ المحددة لكل لجنة وذلك حتى يوم الخميس الموافق 15 يونيو الجاري.