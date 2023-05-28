أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تفاصيل امتحانات دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية الثلاث سنوات في مادتي الفيزياء واللغة الأجنبية دور أول والذي أداه الطلاب اليوم 28 مايو 2023 من الساعة التاسعة صباحًا بلجان امتحانية مؤمنة وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب والمعلمين.

امتحانات دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية الثلاث سنوات

وأكد أيمن موسي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنه أدي اليوم طلاب الشعبة الصناعية امتحاني اللغة الإنجليزية والفيزياء وطلاب الشعبة التجارية والفندقية امتحاني اللغة الإنجليزية والسكرتارية وطلاب الشعبة الزراعية امتحانى اللغة الإنجليزية وإدارة مشروعات.

وأضاف مدير تعليم القاهرة، أنه غرفة العمليات تتابع منذ صباح اليوم سير العملية الامتحانية التحريرية للدبلومات الفنية المختلفة الدور الأول 2023م طبقًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمتابعة سير العملية الامتحانية للدبلومات الفنية وإزالة أي عقبات تعوق انتظامها.

ختم أوراق الأسئلة قبل تسليمها للطلاب

وتابع أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، امتحانات الدبلومات الفنية بالمدرسة الفنية المتقدمة العسكرية التابعة لإدارة النزهة التعليمية، حيث كان في استقبال محمد مصطفى القائم بعمل مدير عام الإدارة كريمة محمد عباس رئيس اللجنة.

واطمأن على أداء الطلبة للامتحان دون أي عوائق أو صعوبات، مؤكدًا بتوفير الهدوء والجو المناسب للطلاب لتأدية الامتحانات والتنبيه بعدم دخول أجهزة المحمول مع الطلاب والملاحظين والتأكد من استخدام العصا الإلكترونية، وشدد مدير المديرية على ختم أوراق الأسئلة قبل تسليمها للطلاب.

كما وجه مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بضرورة تحقيق الانضباط والنظام داخل وخارج اللجان الامتحانية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.