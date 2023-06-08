«تعليم دمياط»: انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية دون شكاوى

أعلنت مديرية تعليم دمياط الانتهاء من ماراثون امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية بمختلف تخصصاتها (تجاري، وزراعي، وصناعي) بنظامي الثلاث والخمس سنوات، والتي انطلقت رسميًا يوم السبت 27 مايو.

وأكد علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن امتحانات العملي للـدور الأول ستبدأ عقب الامتحانات التحريرية مباشرة، وأضاف أنه تقدم لامتحانات الشهادة الدبلومات الفنية بنظام الثلاث والخمس سنوات 11411 طالبا وطالبة موزعين على 49 لجان على 10 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن غرفة عمليات متابعة الامتحانات في المديرية لم تتلق أية شكاوى من صعوبة الأسئلة، أو وجود أخطاء مطبعية أو فنية بها.