براتب يصل إلى 6 آلاف جنيه.. شروط يوم توظيفي مفتوح من «الشباب والرياضة»

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة فاتورة «للمواد الغذائية».

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح، وفقا لما كشفته وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

يوم توظيفي مفتوح

وتأتي شروط وأماكن اليوم التوظيفي، وفقا لما ذكرته وزارة الشباب والرياضة.

العنوان: 77 طريق مصر حلوان الزراعي - بجوار مستشفى علاء عزت – المعادي «محطة مترو حدائق المعادي» يوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023 من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 2 مساءا للوظائف الأتية.

1- مندوب مبيعات

تسويق تطبيق فاتورة بين تجار التجزئة «سوبر ماركت - كشك» في أقرب منطقة سكن له تحفيز تجار التجزئة بعمل طلب للبضاعة التي يحتاج لها عن طريق تطبيق فاتورة.

أماكن العمل

القاهرة «التجمع - الشروق - مدينة نصر - مصر الجديدة - شبرا مصر».

الجيزة «حدائق الأهرام - فيصل - بولاق الدكرور - أكتوبر - زايد - الحوامدية»

القليوبية «العبور - بنها - القناطر الخيرية - شبرا الخيمة»

شروط التقديم على الوظائف

جميع المؤهلات «متوسط - فوق متوسط - عالٍ»

خبرة في مجال المبيعات الخارجية

أقصى حد للسن 38 سنة

ذكور وإناث

الحقوق والمميزات:

راتب أساسي 3500 جنيه + عمولة تصل إلى 2500 جنيه

يوم إجازة أسبوعيا

تأمين طبي واجتماعي

كيفية التقديم على الوظائف

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة من خلال الضغط هنا والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد المذكور أعلاه.

للتقديم: العنوان: 77 طريق مصر حلوان الزراعي - بجوار مستشفى علاء عزت – المعادي «أقرب محطة مترو حدائق المعادي»

يوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023 من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 2 مساء، أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر.