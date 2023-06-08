عضو التنسيقية: الدولة اتخذت إجراءات عديدة للحد من الزيادة السكانية

قال محمد خالد أبو النور عضو التنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة، إنه شارك في الجلسة الخاصة بالقضية السكانية وتحسين خصائص السكان في المحور المجتمعي للحوار الوطني، حيث ألقى كلمة وكانت تتمحور حول العديد من النقاط.

التنسيقية جهزت للمشاركة في الحوار الوطني

وأضاف «أبو النور»، خلال حواره مع الإعلامية دارين مصطفى، عبر قناة «إكسترا لايف»، على هامش مشاركته في الحوار الوطني، أنّ التنسيقية جهزت للمشاركة في الحوار الوطني وعملت على كل ملفات الحوار، ومن ضمنها القضية السكانية، وبخاصة أن هذه القضية تمثل نقطة تماس مع جميع قضايا الوطن، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.

تحد حقيقي في ملف الزيادة السكانية

وتابع عضو التنسيقية، أنّ هناك تحديا حقيقيا في في ملف الزيادة السكانية، لأنه مع الزيادة السكانية التي نتعرض لها يحدث شكلا من أشكال التآكل أو تقليل وتيرة عملية التنمية، ومن هنا، جرى التطرق إلى مؤشرات الخطر وأن هناك حاجة إلى وقفة، فالدولة اتخذت العديد من الإجراءات وعملت على تحسين خصائص السكان والسيطرة على النمو السكاني، وأطلقت الاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030، والاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية.