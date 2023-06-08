5 مطالب للصيادلة من إدارة الحوار الوطني.. أهمها رفع الحراسة القضائية

خاطب الدكتور محمد عصمت، مؤسس اتحاد أمل صيادلة مصر، إدارة الحوار الوطني لتمثيل اتحاد أمل صيادلة مصر في جلسات لجنة الصحة بالمحور المجتمعي، ولجنة النقابات والعمل الأهلي في المحور السياسي الحوار الوطني، لعرض القضايا والتحديات التي تواجه صيادلة مصر وعلى رأسها، رفع الحراسة القضائية من النقابة العامة لصيادلة مصر، والدعوة إلي إجراء انتخابات نقابية جديدة على كافة المقاعد والمستويات، والعمل على حل مشكلات الصيادلة الذين يعانون منها الفترة الأخيرة بسبب الحراسة القضائية المفروضة و لا يوجد من يدافع عنهم.

ودعا إلى سرعة الانتهاء من تكليف دفعتي 2021 و2022، ومناقشة ملف التسعيرتين والأدوية منتهية الصلاحية، ومناقشة آليات اختيار الصيدليات الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وهامش الربح الصيدلي داخل المنظومة، ومناقشة التوصيف الوظيفي للصيادلة والتقلد مناصب قيادية.

اتحاد أمل صيادلة مصر

وأوضح مؤسس اتحاد أمل صيادلة مصر، أن مؤسسي الاتحاد يعملون على التغيير الاستراتيجي في آليات التواصل ولغة الحوار ومسارات العمل من أجل تغيير الصورة الذهنية المرتبطة بالواقع الماضي، وبث روح الأمل من جديد في الشارع الصيدلي ورفع مستوي الوعي النقابي لدي شباب المهنة، واستدعاء الحماس في المخلصين لوطنهم ومهنتهم وتشجيعهم على المشاركة في العمل الجماعي.

وكان اتحاد صيادلة مصر عقد مؤتمر صحفي بداية الأسبوع الجاري للإعلان عن أبرز الخطوات في المرحلة القادمة ورؤيتهم في عدة ملفات باتت مهملة من قبل النقابة بسبب وقوعها تحت الحراسة القضائية.