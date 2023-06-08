«إكسترا لايف»: مناقشة قضايا مهمة بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني

عرضت قناة «إكسترا لايف»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.. قضايا مهمة بالمحور المجتمع في الحوار الوطني».

وذكر التقرير أنّ الأسرة والشباب والتعليم والصحة هي قضايا المحور المجتمعي بالحوار الوطني، إذ يحظى المحور المجتمعي أحد المحاور الثلاثة للحوار الوطني بين الأحزاب والقوى السياسية بأهمية خاصة لارتباطه بالمجتمع المصري وبنائه وارتقائه بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وحرص مجلس أمناء الحوار الوطني على أن يتضمن تشكيل لجان المحور المجتمعي تنوعا في خلفيات وانتماءات المقررين والمقررين المساعدين، ويتكون المحور المجتمعي من 6 لجان، هي التعليم والبحث العلمي، الصحة، القضية السكانية، قضايا المرأة والتماسك المجتمعي، لجنة الثقافة والهوية الوطنية، ولجنة الشباب.

وتتطرق لجنة التعليم إلى مناقشة محور التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والإبداع والابتكار، إضافة إلى محو الأمية وتعليم الكبار.

مناقشات لجنة الصحة في المحور المجتمعي

وتتناول لجنة الصحة بالمحور المجتمعي منظومة التأمين الصحي الشامل والعنصر البشري في المنظومة الصحية، إضافة إلى صناعة الدواء ومعوقات توطينها ومستقبل التعليم الطبي في مصر.

وتناقش جلسات الحوار الوطني تشخيصا مفصلا للحالة السكانية وقضية تنمية الأسرة وتنظيمها وتحسين الخصائص السكانية والخريطة السكانية والتوسع العمراني ضمن لجنة القضية السكانية.

أهمية لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي

وتناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي انتشار ظاهرة الطلاق والعنف الأسري والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي، وخصص القائمون على الحوار الوطني لجنة معنية بالثقافة والهوية الوطنية تتطرق في موضوعاتها إلى قضايا الصناعات الثقافية والنشر والترجمة وملف الهوية الوطنية ودعم وتشجيع الإبداع وحريته.