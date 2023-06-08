سيولة مرورية في شوارع السادس من أكتوبر بعد تساقط الأمطار الغزيرة

سادت حالة من السيولة المرورية في شوارع منطقة السادس من أكتوبر، بالتزامن مع سقوط أمطار غزيرة، حيث انتشر رجال المرور على كافة الطرق والمحاور الرئيسية لتسيير الحركة المرورية والقضاء على أي كثافات قد تعيق الحركة، كما يستعين رجال المرور بالأوناش لرفع السيارة المعطلة بالطرق.

الإغاثة المرورية

حددت الإدارة العامة للمرور رقم 01221110000 للتواصل في حالة حدوث أي اعطال أثناء العاصفة الترابية وأثناء سقوط الأمطار، حيث يتم تقديم الإغاثة في خلال دقائق.

وقدمت الإدارة العامة للمرور نصائح متعددة للمواطنين، حيث نصحت المواطنين بتأجيل السفر خلال ساعات العاصفة الترابية، ولحين تحسن حالة الطقس، وقبل التحرك بالسيارة يجب القيام بفحصها جيدًا، مع الحرص على مسافة مع السيارة التي أمامكوأثناء التحرك بالسيارة يتوجب على قائد السيارة الحرص على وجود مسافة بين سيارتك والسيارة التي أمامك وعدم تخطيها.

نصائح أثناء القيادة

كما أنه يجب تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة مع ضرورة عدم السير عكس الاتجاه لعدم التعرض للخطر، مع تجنب القيادة بسرعة كبيرة لأن ذلك يشكل خطورة في ظل الطقس السيئ، وتجنب الوقوف أسفل أي لافتات على الطريق أو الأشجار أو العقارات المتهالكة حتى تكون في أمان، وتشغيل مساحات السيارة بشكل مستمر.