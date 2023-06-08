عضو الشيوخ: الحوار الوطني قدم حلولا عملية وبناءة للزيادة السكانية

قال النائب أحمد عبد الماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ، إنّه شارك في مناقشات القضية السكانية في الحوار الوطني، مشددًا على أنها قضية أمن قومي، كما أن المشكلة السكانية يمكنها استنفاذ كل المجهودات التنموية للدولة المصرية.

مناطق محرومة في الريف المصري

وأضاف «الأحمر»، خلال حواره مع الإعلامية دارين مصطفى، عبر قناة «اكسترا لايف»، على هامش مشاركته في الحوار الوطني: «كل الأحزاب والقوى السياسية والوطنية كان لها مداخلات بناءة، وجرى التناقش حول مناطق محرومة في الريف المصري من الخدمات السكانية ونقص التوعية الموجهة للفئات المستهدفة مثل الطالبات في سن ما قبل الزواج، وكل ذلك تم طرحه للمناقشة في إطار من الديمقراطية والرأي والرأي الآخر».

مقترحات الحوار الوطني

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أنّ هناك مقترحات كثيرة تم التقدم بها في جلسات الحوار الوطني للتعامل مع قضية الزيادة السكنية، فهناك محور توعوي ثقافي ديني ومحور تحفيزي للأسر المصرية، لافتًا إلى أنه تبنى عودة تبعية المجلس القومي للسكان لرئاسة الجمهورية مثلما كان في بداية إنشائه في عام 1980م.