إجراء 650 تحليلا في قافلة طبية بقرية البهوفريك بالدقهلية

كشف شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن إطلاق المديرية اليوم الخميس 8 يونيو قافلة طبية داخل قرية البهوفريك التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، من أجل الكشف على المرضى بمختلف التخصصات وتوفير العلاج اللازم.

إطلاق قوافل علاجية للقري بالدقهلية

وأضاف «مكين» في بيان له إن القافلة الطبية جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات محافظة الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وتخفيف الضغط على المستشفيات.

الكشف على حالات مختلفة ضمن قافلة علاجية بالدقهلية

وأوضح تامر الطنبولى مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة أن القافلة ضمت 7 عيادات وهم«أطفال، وأنف وأذن، وعظام، وجراحة، وجلدية، ونسا، وباطنة»، مع وجود معمل تحاليل مختلفة بلغ عدد المترددين عليه 125 مواطناً بإجمالي 650 تحليلاً.

وأشار«مكين» أن القافلة قامت بالكشف علي العديد من الحالات في مختلف التخصصات داخل القرية من ضمنهم:«صورة دم 110، وظائف كبد 200، كرياتينين 75 بول وبراز 60، سكر 60، ومبادرات 175، أسنان 65، عظام 49، وجلدية 67، وأطفال 38، وجراحة 18، ونسا وتنظيم أسرة 18، وباطنة 50».

استمرار القوافل العلاجية بالدقهلية

وأكد«مكين» علي حرص مديرية الصحة على تنظيم مثل هذه القوافل مع استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.