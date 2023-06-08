أشياء احذرها أثناء تواجدك في الشارع وقت العاصفة الترابية

تشهد محافظات مصر خاصة القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا والوجه البحري، تساقط أمطار متوسطة الشدة، فيما تشهد محافظتا بني سويف والمنيا هطول أمطار غزيرة، وعواصف ورياح شديدة، مع احتمالية لتأثر مصر بإعصار «بيبارجوي» القادم من بحر العرب.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ظهور السحب المنخفضة، والغيوم في السماء، مع ارتفاع درجات الحرارة وسقوط الأمطار الغزير.

التغيرات الجوية الشديدة التي تشهدها البلاد مؤخرا، سواء خلال الأسبوع الماضي، وتكررت اليوم، من ارتفاع درجات الحرارة وعواصف ترابية شديدة تحجب الرؤية، تطرح سؤالا حول ما يجب مراعاته أثناء التواجد بالشوارع وقت حدوث مثل هذه الظواهر.

نصائح الهيئة العامة للأرصاد الجوية

الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، شددت على ضرورة تجنب الوقوف تحت الأشجار واللوحات الإعلانية، وعدم ملامسة أعمدة الإنارة، مع ضرورة الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

نصحت «غانم» المواطنين، في حديثها لـ«الوطن»، بالتواجد داخل أي مبنى سكني أثناء سقوط الأمطار، وعند قيادة السيارة أثناء سقوط الأمطار، يجب القيادة بحذر وتخفيف السرعة وإضاءة الكشافات، وترك مسافة بين السيارة والأخرى.

نصائح الإدارة العامة للمرور

الإدارة العامة للمرور أيضا وجهت عددا من النصائح لقائدي المركبات، خلال قيادة السيارة في المطر، وتمثلت في مراعاة الانتباه إلى بعض التفاصيل أثناء التحرك خلال فترة تساقط الأمطار، ومنها:

- ضرورة متابعة النشرة اليومية الخاصة بالطقس، لمعرفة المواقيت المحددة لسقوط الأمطار، وتجنب القيادة فيها.

- في حالة القيادة تحت المطر يجب التأكد من سلامة وصلاحية المساحات قبل التحرك بالسيارة، وأنها خالية من الماء.

- تجنب السير في منتصف الطريق خلال هطول الأمطار، خاصة في الطرق التي تسير فيها لأول مرة.

- عدم قيادة السيارة بسرعة كبيرة خلال هطول المطر الشديد.

- عدم استخدام الفرامل بشكل مفاجئ، لأنه مع وجود الأمطار، قد تنزلق السيارة وتتسبب في حوادث.

- إذا كنت مضطرا لإغلاق نوافذ السيارة وتشغيل التكييف، يجب أن يكون على درجة حرارة مناسبة، حتى تتخلص من بخار الماء الذي يتكون على الزجاج داخل السيارة ويعوق الرؤية.

- يجب استبدال إطارات السيارات كل فترة، خاصة إذا اختفت النقوش من الإطار، حتى لا تفقد السيطرة على المركبة.

- استخدم مصابيح الضباب خلال السير خاصة إذا اضطررت إلى السير باكراً على الطرق السريعة.

- يجب اللجوء إلى أضواء الانتظار لتنبيه من خلفك خلال السير في المطر الشديد؛ إذ يسهم في تحديد مكان سيارتك في حالة كانت هناك صعوبة بالرؤية بسبب المطر.