مخاطر تغير المناخ على رحلات الطيران.. مطبات هوائية مميتة

يواجه السفر في المستقبل عبر الطائرات تحديات جديدة، في ظل التغيرات المناخية التي تلقي بتداعياتها على مختلف القطاعات، عقب صدور تقرير بريطاني عن جامعة «ريدينج»، يوضح التحديات التي ستواجه قطاع الطيران في المستقبل.

ازدياد المطبات الهوائية أثناء التحليق

وكشفت دراسة عن الجامعة البريطانية، شارك فيها فريق من الباحثين، عن ازدياد المطبات الهوائية بنسبة تصل إلى 55% خلال رحلات الطيران، منذ عام 1979، مع توقع أن يزيد الأمر في المستقبل، حيث يؤثر تغير المناخ على التيارات النفاثة التي تساعد الطائرات على التحليق، في الوقت الذي حرص فيه كثير من الأفراد على توثيق المطبات الهوائية في الطائرات.

تعريف المطبات الهوائية وأسبابها

وتعد المطبات الهوائية أمراً مألوف الحدوث عند التحليق في أجواء المناطق الجبلية أو في مواقع العواصف، في الوقت الذي يؤدي تغير المناخ إلى زيادة المطبات في أجواء صافية بشكل غير معتاد، حيث يؤدي اختلاف درجة حرارة الهواء أثناء التحليق بسرعة، على إحداث هذه المطبات الهوائية، والتي قد ينجم عنها خسائر كبيرة لشركات الطيران، وقد يؤدي الأمر إلى حالات وفاة، خاصة على الرحلات التجارية.

أشياء ممنوعة أثناء المطبات الهوائية

وبينت الدراسة أن المضيفين يلجأون إلى تعليق عملهم عند وقوع المطبات الهوائية الشديدة، فيما يتم منع الذهاب إلى دورة المياه، من أجل تفادي وقوع إصابات.

واختتمت الدراسة بتوصية أن الاستثمارات الفترة المقبلة، يجب أن تزداد في قطاع الطيران من أجل مواجهة المطبات الهوائية الحادثة، حتى لا يتحول السفر في المستقبل إلى رعب.