الطريق إلى الوطن.. الفلاح المصري 8 سنوات من التمكين بدعم «30 يونيو»

عززت الدولة المصرية من استراتيجيات دعم الفلاح، التى بدأتها منذ قيام ثورة 30 يونيو التى حققت إنجازات عديدة فى مختلف القطاعات، لا سيما فى ظل التغيرات التى شهدها العالم وتأثُّر سلاسل الإمداد والتوريد، وازدياد الحاجة لتأمين واستدامة الإنتاج الزراعى محلياً بما يضمن الحفاظ على الأمن الغذائى، فأسرعت الدولة نحو التوسع فى التعاقدات مع المزارعين بما يساهم فى تعظيم المردود على الفلاح من ناحية وتأمين المحاصيل الاستراتيجية من ناحية أخرى، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى، وتقديم المزيد من الدعم المالى، وكذلك التحول نحو ميكنة الخدمات المقدمة للفلاحين، بما يضمن تحسين جودة حياتهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وتذليل كافة العقبات أمامهم، ومواجهة التحديات الحالية التى فرضتها الأزمات العالمية.