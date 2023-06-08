معهد التخطيط يطلق برنامج ريادة الأعمال.. لو بتفكر تعمل بيزنس

أعلن معهد التخطيط القومي عن إطلاق برنامج ريادة الأعمال Enter preneurship program، لمساعدة وتدريب خريجي الجامعات ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة على بدء طريقهم لتحقيق النجاح في ريادة الأعمال، بالتعرف على عقلية رواد الأعمال وكيفية اختيار فكرة مشروع ونضمان نجاحه واستدامته.

تفاصيل برنامج ريادة الأعمال

وفي إطار خدماتها اليومية المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» تفاصيل برنامج ريادة الأعمال المقدم من معهد التخطيط القومي، التابع لوزاة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

يبدأ التدريب يوم الأربعاء الموافق 14 يونيو 2023 من الساعة 10:30 صباحا حتى 2:30 ظهرا، ويستهدف البرنامج خريجي الجامعات ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة، ويتيح البرنامج للمتدربين فرصة التعرف على عقلية رواد الأعمال، وكيفية اختيار فكرة مشروع وضمان نجاح واستدامة المشروع.

كيفية التسجيل في برنامج ريادة الأعمال

ويقدم التدريب مركز التخطيط والتنمية الصناعية برنامج ريادة الأعمال كأحد برامج خدمة المجتمع، ويمكن التسجيل في البرنامج من هنـــــــــا.

ويمكن التوجه لمقر المعهد القومي للتخطيط لحضور برنامج ريادة الأعمال، بمقره الكائن بشارع صلاح سالم بجوار الجهاز المركزي للعتبئة العامة والإحصاء، تقاطع شارع صلاح سالم مع شارع الطيران مدينة نصر.

المعهد القومي للتخطيط وخدمة المجتمع

ويهتم معهد التخطيط القومي بالدراسات والأبحاث الاقتصادية، وعقد دورات توعية لخدمة المجتمع والمساعدة في تأسيس لمشروعات الخاصة بشكل ناجح، ومؤخرا اختتم برنامجا تدريبياً للعاملين بالمجلس القومي للسكان حول «نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها المختلفة» لـ20 متدرباً من العاملين بالمجلس خلال الفترة من14 إلى 18 مايو2023، بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء في المعهد.