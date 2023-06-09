7 معلومات عن مدرسة المتفوقين بالإسكندرية.. المزايا وطرق التقديم

تتجه أعين طلاب الشهادة الإعدادية إلى مدرسة المتفوقين بالإسكندرية كونها أحد أهم بدائل الثانوية العامة خاصة بالمتفوقين وبنظام تعليمي مميز يساعدهم على استكمال مسيرة النجاح في الحياة العلمية والعملية بعد ذلك.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية أهم 7 معلومات عن مدرسة المتفوقين بالإسكندرية من حيث المزايا والتقديم والتحذير من عمليات الخداع التي تتم على أولياء الأمور في الآونة الحالية بحسب بيان المدرسة الرسمي، بأن البعض يدعي تسهيل القبول للمدرسة.

التقديم في مدرسة المتفوقين بالإسكندرية

- إجراءات وشروط التقديم تتم عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي ولم يتم الإعلان عنها حتى الآن وسيتم نشر الإعلان الرسمي فور صدوره من قبل إدارة المدرسة.

- تنبه إدارة مدرسة المتفوقين بالإسكندرية على جميع طلاب الشهادة الإعدادية الراغبين في الالتحاق بالمدارس بعدم الانسياق وراء اي شخص أو جهة تدعي تسهيل الالتحاق بالمدارس.

- لا يوجد كورس أو دروس لتأهيل الطلاب لاجتياز الاختبارات.

مزايا مدرسة المتفوقين

- تعد مدرسة المتفوقين البديل الأمثل عن نظام الثانوية العامة في الإسكندرية، كونها مدرسة شبيهة بنظام الثانوية العامة إلا أن اشتراطات الالتحاق بها مختلفة حيث تحصد المتفوقين في المرحلة الإعدادية ويشرط الحصول على الدرجات النهائية بمادة من ثلاثة مواد «العلوم، الرياضيات، اللغة الانجليزية».

- مدرسة المتفوقين لا تعتمد على الكتاب الدراسي الموحد، ولكن منهجها قائم على المشروعات العلمية التي يقوم بها الطلاب ومخصص لها نسبة كبيرة من المجموع.

- تمنح لخرجيها الشهادة المصرية في العلوم والتكنولوجيا.

- لها نظام تنسيق خاص بها يعتمد على النسبة المرنة.