إيرادات فيلم شوجر داري للفنانة ليلى علوي تقترب من 4 ملايين جنيه

اقتربت الفنانة ليلي علوي من تحقيق 4 مليون جنيه بفيلمها الأخير «شوجر دادي»، الذي حافظ على الصدارة منذ طرحه بدور العرض.

إجمالي إيرادات فيلم «شوجر دادي»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن الفيلم حقق 3 ملايين و950 ألف جنيه، أي ما يقرب من 4 ملايين جنيه، واستطاع أن يحافظ على الصدارة بين الأفلام الأخرى.

أحداث فيلم شوجر دادي

تدور أحداث فيلم شوجر دادي في إطار تشويقي كوميدي، حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأسا على عقب، وتحاول الخروج من تلك الدائرة بشكل كوميدي.

أبطال فيلم شوجر دادي

شارك خلال فيلم شوجر دادي، عدد كبير من الفنانين منهم ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني وتامر هجرس ومصطفى غريب ومحمد محمود ومي الغيطي وفرح الزاهد وجوهرة، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم