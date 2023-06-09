مؤسسات حكومية تصرف مكافآت مالية في يونيو.. تشجيع وإثابة وعيدية

قررت عدة مؤسسات حكومية صرف مكافآت للعاملين فيها لأسباب مختلفة سواء بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك أو مكافأة تشجيعية على الأداء أو حافز إثابة.

الوطن ترصد لكم أبرز هذه المؤسسات وطبيعة المكافآت المقرر صرفها للموظفين، كما يلي:

جامعة المنيا تصرف مكافآت للعاملين تحفيزاً لهم

أمر الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس جامعة المنيا، بصرف مكافأة 1000 جنيه للعاملين بالجامعة، وصرف مبلغ 500 جنيها لعمالة الأجر اليومي المتواجدين على رأس العمل وذلك من الموارد الذاتية للجامعة، تقديراً لجهودهم وتشجيعاً وتحفيزاً لهم على بذل المزيد من الجهد وتحسين الأداء، ودفعهم للتميز وتعزيز مكانة الجامعة وريادتها التنافسية.

صرف حافز إثابة للمشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية 2023

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن موافقة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على صرف حافز إثابة للمشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية 2023.

حافز إثابة للمشاركين في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بصرف حافز إثابة للعاملين في منظومة الامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي، عبر المنصات الإلكترونية، بعد موافقة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وحددت وزارة التربية والتعليم، في خطابها الفئات المستهدف حصولها على حافز الإثابة للمشاركين في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2023، في الإدارات التعليمية «مدير الإدارة وكيل الإدارة والتعليم الثانوي رئيس قسم التطوير، و3 أخصائيين تطوير ممن عملوا في رفع الأسئلة الإلكترونية، ورئيس قسم الإحصاء، و2 من العاملين بقسم الإحصاء بالإدراج، ومسؤول التوجيه المالي والإداري بالإدارة، ومسؤول أمن الإدارة» بإجمالي 12 فردا بكل إدارة.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنه بالنسبة للمدارس الثانوي بالإدارة «مدير المدرسة، أخصائي التطوير الأساسي it، أخصائي الحكومة الإلكترونية، مسؤول الاحصاء، مسؤول التوريدات وعامل» بإجمالي 5 أفراد بكل مدرسة.

صرف شهر مكافأة للعاملين في مستشفى القاهرة الفاطمية

وأشاد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بانتظام سير العمل في مستشفى القاهرة الفاطمية، وذلك عقب زيارة مفاجئة للمستشفى، حيث قرر الوزير صرف أجر شهر مكافأة للعاملين بالمستشفى.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أن الوزير تفقد العيادات الخارجية، والقسم الداخلي بالمستشفى، وحرص على التحدث مع المرضى وذويهم للاطمئنان على رضائهم عن الخدمات المقدمة بالمستشفى.

صرف مكافأة للعاملين في جامعة أسيوط بمناسبة عيد الأضحى

وقرر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، صرف شهر من الراتب الأساسي، مكافأة لجميع العاملين بالجامعة بمختلف قطاعاتها؛ وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وما بذله العاملون من جهد خلال العام الجامعي الجاري 2022/ 2023.

صرف 1250 جنيها مكافأة بمناسبة عيد الأضحى بجامعة الزقازيق

كما قرر مجلس جامعة الزقازيق برئاسة د.خالد الدرندلى صرف مكافأة قدرها 1250 جنيهًا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والعاملين بوظائف الكادر العام (دائمين - منتدبين - مؤقتين بعقود رسمية)، وكذا الأساتذة المتفرغين والعاملين بالوحدات المعاونة داخل الجامعة (أفراد الأمن الجامعي -مكتب الاتصال العسكري - التربية العسكرية - العاملين بنظام اليومية «سركي» - المثبتين على الصناديق)، وكذلك العاملين بالمستشفيات الجامعية.