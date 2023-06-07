«كريم» الأول على الإعدادية بالقليوبية: حصلت على آيفون مكافأة

«والدي ووالدتي سر نجاحي وتعلم البرمجة ساعدني كثيرا على التفوق»، هكذا عبر كريم ياسر يونس الطالب بمدرسة مصطفى كامل الرسمية المتميزة للغات الأول على الشهادة الإعدادية بالقليوبية بمجموع 280 درجة عن فرحته بالتفوق والحصول على الدرجة النهائية في المجموع والدرجات النهائية في كل المواد.

وأضاف كريم في تصريحات لـ «الوطن»: أنه اجتهد وذاكر جيدا وأن الله لايضيع أجر من أحسن عملا وأن والدته ووالده وفرا له كل سبل النجاح والتفوق والمساندة وحصل على هدية من والده عبارة عن آيفون.

الأول على الإعدادية بالقليوبية يمارس تعلم البرمجة

وأضاف الأول على الإعدادية بالقليوبية أن والدته كانت هي الداعم الأول له ورفيقة رحلة التفوق منذ أول لحظة، مشيرا إلى أنه كان يذاكر ويمارس هوايته وملتحق بمبادرة أشبال مصر الرقمية التابعة لوزارة الاتصالات حيث حب تعلم البرمجة والكمبيوتر.

وأضاف أن الأنشطة والمبادرات من هذا النوع تساعد على تفتيح الأفاق والتفكير خارج الصندوق.

كريم أتمنى أن أكون مهندس بترول مثل والدي

أشار «كريم» أن والده هو مثله الأعلى ويتمنى أن يصبح مهندس بترول مثله، مشيرًا إلى أن خلطة النجاح تقوم على حسن عبادة الله والمواظبة على الصلوات والعبادات والتركيز في المذاكرة والتحصيل والسعي نحو المستقبل بخطى واثقة والبعد عن أصدقاء السوء وتنظيم الوقت، مشيرًا إلى أن مشاركته في مبادرة أشبال مصر الرقمية ساهمت في تحسين التفكير له.

أوضح «كريم» أن والدته ووالده هما سر نجاحه ولم يبخلا عليه بأي نصيحة أو دعم فقد كان يستخدم الموبايل والإنترنت طوال الدراسة ولكن بنظام وأوقات محددة وكان كل شيئ بتوقيت محدد، مشيرا إلى أن المدرسة كان لها دور كبير في تفوقه بجانب الكورسات التي كان يحصل عليها في عدة مجالات وأهمها البرمجة والحاسب الآلي.

أشارت والدة كريم إلى أنها توقعت أن يكون نجلها ضمن الأوائل، مشيرة إلى أنه كان من المتفوقين طوال أعوام الدراسة السابقة، لافتة إلى أن نجلها يعد نفسه ليكون مهندس بترول مثل والدته

وأوضح المهندس ياسر يونس والد الأول علي الشهادة الإعدادية بالقليوبية، أنه فخور بإنجاز نجله وحصوله على الدرجة النهائية في مجموع الإعدادية، مشيرا إلى أنه منحه هاتف جديد عبارة عن آيفون تقديرا منه لتفوقه المبهر.