جامعة طيبة توافق على صرف منح مكافأة الامتحانات والتصحيح لأعضاء هيئة التدريس

ترأس الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الجامعة في جلسته رقم 4، بحضور الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والمهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز مدينة طيبة، وأعضاء المجلس.

واستهل المجلس جلسته، بتوجيه الشكر لرئيس جامعة الأقصر، ورئيس جهاز مدينة طيبة، على حضورهما المجلس ودعمهما المستمر للجامعة، ثم متابعة أعمال المجلس.

منح مكافأة الامتحانات والتصحيح لأعضاء هيئة التدريس

وافق المجلس على تفعيل نصوص اللائحة التنفيذية لإنشاء الجامعات التكنولوجية من منح مكافأة الامتحانات والتصحيح لأعضاء هيئة التدريس، وكذلك منح مكافأة الـ 20 % لمن شغل وظيفة أستاذ أكثر من 10 سنوات أو حصل على براءة اختراع أو جوائز دولة تقديرية أو تشجيعية.

إنشاء وحدة حقوق الإنسان

كما وافق المجلس على مقترح تشكيل اللجان المنبثقة من مجلس الجامعة: (لجنة المختبرات والأجهزة العلمية – لجنة المكتبات الجامعية – لجنة المنشآت الجامعية)، بالإضافة إلى الموافقة على إنشاء وحدة حسابية مستقلة خاصة بالجامعة بميزانية منفصلة، وكذا الموافقة على إنشاء وحدة حقوق الإنسان واعتماد اللائحة الخاصة بها.

تشكيل أعمال الكنترولات

ووافق المجلس على قواعد تشكيل أعمال الكنترولات والامتحانات، والموافقة على اعتماد لائحة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة طيبة التكنولوجية، والموافقة على اعتماد لائحة مركز دعم وتأهيل ذوي الإعاقة بجامعة طيبة التكنولوجية، والموافقة على تعديل رسوم طلب تظلمات الطلاب المقدمة منهم على نتائج الامتحانات في كل مقرر، والموافقة على صرف مكافأة الامتحانات للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة عن كل فصل دراسي.