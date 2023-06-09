عودة مياه الشرب إلى 7 مناطق بالقاهرة بعد انقطاعها لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، الانتهاء من أعمال صيانة ولحامات خطوط المياه داخل رافع مياه الزيتون وإعادة ضخ المياه للمناطق المتضررة، حيث قامت الشركة بالدفع بكافة المعدات والفنيين والمهندسين لإنهاء الأعمال، وعبرت الشركة عن أسفها للعملاء بسبب انقطاع المياه لظروف خارجة عن إرادتها.

إعادة ضخ المياه

وأكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة إعادة ضخ المياه إلى كلا من شارع اسماعيل رمزي ومتفرعاته، منطقة الميريلاند ومتفرعاتها، منطقة الإتحادية، منطقة الألف مسكن، شارع عثمان بن عفان ومتفرعاته، شارع الأهرام ومتفرعاته، وميدان الإسماعيلية ومتفرعاته بعد فترة انقطاع المياه من الثامنة مساء أمس.