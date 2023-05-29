إعادة فتح ميناء نويبع البحري وانتظام الحركة الملاحية

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء نويبع البحري في جنوب سيناء صباح اليوم، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، حيث جرى استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

وتابع المركز، أنّ مديري المواني يتابعون مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الخريطة المناخية والجومائية، حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

حركة الملاحة البحرية

يذكر أنّ هيئة موانئ البحر الأحمر، أعلنت أمس إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة الخامسة مساء، نظرا لسوء الأحوال الجومائية، وتوقفت حركة الملاحة والأنشطة البحرية كافة، على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

تفعيل غرف العمليات بالمواني

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة مواني البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري المواني، باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالمواني لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية.