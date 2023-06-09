ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. و«الأرصاد» تعلن استمرار التقلبات في حالة الجو

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية استمرار تقلبات الجو، اليوم، مع ارتفاع درجات الحرارة اليوم، إذ من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

ووفق بيان الأرصاد حول حالة الجو، أضافت هيئة الأرصاد الجوية فإنّ طقس اليوم سيكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حارًا على السواحل الشمالية الشرقية.

حالة الجو اليوم

ومن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة، كما تسقط أمطارًا خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري، قد تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، تكون رعدية أحيانا على مدن القناة وخليج السويس وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ارتفاع درجات الحرارة اليوم

وتشهد البلاد ارتفاع درجات الحرارة اليوم في عدد من المناطق، وتأتي كما يلي:

- القاهرة 36 - 23

- العاصمة الإدارية 36 - 23

- أكتوبر 37 - 22

- بنها 36 - 23

- دمنهور 35 - 23

- وادي النطرون 35 - 22

- كفر الشيخ 35 - 22

- المنصورة 36 - 23

- الزقازيق 37 - 24

- شبين الكوم 36 - 23

- طنطا 35 - 126

- دمياط 32 - 22

- بورسعيد 30 - 22

- الإسماعيلية 36 - 22

- السويس 35 - 21

- العريش 32 - 22

- رفح 32 - 22

- رأس سدر 39 - 20

- نخل 38 - 14

- كاترين 28 - 16

- الطور 38 - 24

- طابا 36 - 27

- شرم الشيخ 40 - 28

- الإسكندرية 27 - 20

- العلمين الجديدة 26 - 20

- مطروح 25 - 17

- السلوم 25 - 19

- سيوة 35 - 20

- رأس غارب 39 - 29

- الغردقة 40 - 27

- سفاجا 39 - 28

- مرسى علم 39 - 27

- شلاتين 37 - 28

- حلايب 37 - 28

- أبو رماد 37 - 27

- رأس حدربة 36 - 28

- الفيوم 40 - 26

- بني سويف 39 - 26

- المنيا 40 - 24

- أسيوط 41 - 25

- سوهاج 42 - 26

- قنا 44 - 30

- الأقصر 45 - 31

- أسوان 45 - 32

- الوادي الجديد 45 - 30

- أبو سمبل 45