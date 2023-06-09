خطوات تغيير عنوان البطاقة على شقة جديدة مملوكة للأب.. تعرف عليها

قال الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله المحامي بالنقض، إن المواطن الذي يرغب في تغيير محل الإقامة على عنوان شقة جديدة مملوكة لوالده، يجب عليه تجهيز مستند الملكية وهو عقد شراء الشقة مع ضرورة حضور الأب إلى مصلحة الأحوال المدنية بشخصه طالما أن بطاقة الوالد على عنوان آخر.

تعديل بيانات محل الإقامة على بطاقة الوالد

وأضاف عبد الله في حديثه لـ«الوطن»: «أما في حالة إذا قام الوالد بتغيير بطاقة الرقم القومي الخاصة به على عنوان الشقة الجديدة، فإن الابن يستطيع تغيير محل الإقامة في بطاقته بسهولة فيكفي تقديم صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بوالده فقط دون تقديم أي مستندات أخرى».

وتابع الخبير القانوني أن القانون يتيح لأفراد الأسرة من الدرجة الأولى والثانية تغيير بيانات محل الإقامة كل منهم على عنوان الآخر وأن المستند الدال على ذلك يكون صورة بطاقة الرقم القومي التي يرغب تعديل البيانات عليها مع الاطلاع على الأصل من قبل موظف السجل المدني.

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي من الأحوال المدنية

- تقديم استمارة بطاقة الرقم القومي بعد ملء البيانات.

- في حالة استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة يجب حضور أي من أقارب الدرجة الأولى كضامن.

- صورة ضوئية من شهادة الميلاد توضح عمر من يستخرج البطاقة أول مرة 15 سنة.

- صورة ضوئية من بطاقة الضامن (الأب - الأم) أو الأخ الأكبر في حالة عدم وجود الأبوين.

وأوضح الخبير القانوني أن الأحوال المدنية حددت خطوات تغيير البيانات في بطاقة الرقم القومي مثل (الحالة الاجتماعية- المهنة- الإقامة)، كالتالي:

- صورة لوثيقة الزواج أو البطاقة العائلية للزوج بالنسبة للزوجات فقط.

- اعتماد المهنة من النقابة المختصة لأصحاب المهن النقابية.

- استيفاء الأختام من الجهة العمل سواء كانت حكومية أو قطاع خاص لإثبات الوظيفة الخاصة به

- تقديم خطاب التأمينات للعاملين بالإدارات الخاصة.

- إرفاق صورة ضوئية لشهادة السجل التجاري الساري وبعـد الاطلاع عـلى الأصل «لأصحاب النشاط التجاري».

- إرفاق صورة ضوئية من المؤهل الدراسي «بعد الاطلاع على الأصل» في حالة إثبات المؤهل الدراسي.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي الحالي أو جواز سفر لإثبات شخصية المواطن عند تغيير محل الإقامة.

- اعتماد بطاقة الرقم القومي من جهة العمل الحكومي أو الخاص في حالة كتابة طبيعة الوظيفة.