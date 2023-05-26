عقوبة استخدام بطاقة الرقم القومي بدل التالف.. تعرف على التفاصيل

حذّرت مصلحة الأحوال المدنية عبر منصة وزارة الداخلية من إعادة استخدام بطاقة الرقم القومي بدل التالف، لأن ذلك يتسبب في ضرر عام وبالتالي يقع حامل تلك البطاقة تحت طائلة القانون، كما حذرت الجهات العامة والخاصة من اعتماد بطاقة رقم قومي بدل تالف من أي شخص مثل تعرض البطاقة للكسر أو سقوط مواد كيماوية عليها تسببت في إخفاء بعض أرقامها.

ما هي بطاقة الرقم القومي؟

وتستعرض «الوطن»، وفق المعلن على منصة وزارة الداخلية، معلومات مهمة عن بطاقة الرقم القومي والغرامات المحددة من قبل الأحوال المدنية خاصة في حالة التعامل ببطاقة بدل التالف أمام أي جهة، حيث تعد بطاقة الرقم القومي وثيقة رسمية لإثبات هوية الشخص سواء في المصالح الحكومية أو المؤسسات الخاصة.

مدة بطاقة الرقم القومي

تُجدد بطاقة الرقم القومي كل 7 سنوات، كما يتطلب تحديث البيانات على السيستم مثل الزواج أو الطلاق أو الترمل أو تغيير محل الإقامة، وحددت مصلحة الأحوال المدنية الحد الأقصى لتغيير البيانات بـ3 أشهر.

غرامات بطاقة الرقم القومي

- التأخر في إصدار بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى، وتكون عند بلوغ سن 15 عامًا و6 أشهر100 جنيه.

- الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومي القديمة أو إعادة التعامل بها.

- عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي بعد 7 سنوات من تاريخ الإصدار.

- عدم تحديث البيانات بالبطاقة بعد 3 شهور من واقعة تغير البيانات الفعلية للمواطن.

-عدم استخراج بطاقة بدل فاقد أو بدل التالف، خلال 15 يوماً من تاريخ فقد أو تلف البطاقة.

- يتم استثناء كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من كافة الغرامات السابقة.

- هذه الخدمة طبقاً للقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية (المعدل بقانون رقم 8 لسنة 2018).

- يتوجه المواطن إلى أقرب موقع لمحل إقامته تابع لقطاع الأحوال المدنية من المواقع المنتشرة على مستوى الجمهورية لاستخراج البطاقة أو تغيير الحالة.