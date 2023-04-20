«الأرصاد» تعلن 5 مدن أكثر حرارة بطقس اليوم.. قنا تسجل 38 درجة مئوية

تنخفض درجات الحرارة نسبيا بمعدل درجتين لثلاث درجات على مختلف الأنحاء، فيما تستمر درجات الحرارة مرتفعة بعدة مدن، لتسجل أعلى درجات الحرارة ارتفاعا بطقس شديد الحرارة نهارا، ومعتدل ليلا، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حيث تسجل 5 مدن بطقس اليوم الخميس، أعلى درجات حرارة، بين 35 و38 درجة مئوية للعظمى، بينما درجة الحرارة الصغرى تسجل بين 18 و20 درجة مئوية، في طقس معتدل ليلا، وبارد بأول ساعات الصباح الباكر.

طقس المدن الدافئة اليوم

وتشهد المدن الأكثر حرارة، بطقس اليوم الخميس، زيادة معدل الرطوبة، مع ارتفاع درجات الحرارة وسطوع الشمس نهارا، ونشوب رياح مثيرة للرمال والأتربة تؤثر على أصحاب الأمراض التنفسية والجيوب الأنفية، حيث حذرت مديريات الصحة بالمحافظات مرضى الجيوب الأنفية من الخروج نهارا، مع انعدام نسبة فرصة سقوط الأمطار.

درجات الحرارة اليوم

تستعرض «الوطن»، قائمة المدن الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة، فى إطار خدماتها لمتابعبها وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى بها.

- أسوان 37 درجة للعظمى، و20 للصغرى.

- شلاتين 35 درجة للعظمى، و20 للصغرى.

- أبو سمبل 37 درجة للعظمى، و20 درجة للصغرى.

- الأقصر 36 درجة للعظمى، و19 درجة للصغرى.

- قنا 38 درجة للعظمى، و19 درجة للصغرى.