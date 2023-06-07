أغنية إنسان آلي لسميرة سعيد تقترب من 400 ألف مشاهدة في 24 ساعة

كسرت أغنية سميرة سعيد، والتي تحمل اسم إنسان آلي، حاجز الـ 370 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة منذ طرحها في الساعات الماضية، عقب موقع المشاهدات يوتيوب، بخلاف المنصات السمعية والإلكترونية، وهى الأغنية الأخيرة من ألبومها الغنائي الذي يحمل نفس اسم «إنسان آلي»، والذي يضم 10 أغنيات تم طرحها الفترة الماضية.

أغنية إنسان آلي من إنتاج سميرة سعيد

أغنية إنسان آلي للفنانة سميرة سعيد، من إنتاجها وكلمات شادي نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقي هاني ربيع، ميكس وماستر ماهر صلاح، تسجيل صوتي سادو، وكان تم تأجيل طرحها أكثر من مرة حتى يتم اختيار الوقت المناسب لها.

أغنية إنسان آلي تناسب التطور

وفي تصريحات لـ«الوطن» قالت الديفا سميرة سعيد، إن أغنية إنسان آلي بمثابة ملخص لما يشغل تفكير الإنسان وما يدوره بداخل عقله، في ظل التطور التكنولوجي الذي نشهده مؤخرًا، الأمر الذي يجعل الحياة تختلف باستمرار.

وظهرت سميرة سعيد، خلال فيديو كليب أغنية إنسان آلي، على هيئة امرأة في نصف وجه، تدور في فلك كوكب، تشبه الإنسان الآلي لحد كبير، وحسب كلمات أغنيتها «ما بقتش أحس بأي لحظة حلوة عايشة فيها مالي.. إنسان آلي اتحولت أنا. يا هفوق دلوقتي حالًا وأنقذ نفسي.. من كل اللي أنا فيه وأشوف مشاكلي إيه.. يا إما هانتهي».