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الأمن العام يضبط 16 قطعة سلاح ناري في حملات أمنية

كتب:

محمد بركات
12:53 م | الجمعة 09 يونيو 2023
أسلحة(أرشيفية)

أسلحة(أرشيفية)

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة «كوم أمبو، ودراو، ونصر النوبة، وإدفو - قسمي شرطة أول وثانٍ أسوان.

أسفرت جهودها عن ضبط 16 سلاحا ناريا، و3 بنادق آلية، و3 بنادق خرطوش، و2 طبنجة، و8 فرد محلي – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 5 خزينة متنوعة، بحوزة 19 متهما لـ13 منهم معلومات جنائية، ضبطت 16 قضية اتجار في المواد المخدرة.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، نفّذت القوات 819 حكما قضائيا متنوعا، واتخاذ الإجراءات القانونية.

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