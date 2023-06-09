الأمن العام يضبط 16 قطعة سلاح ناري في حملات أمنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة «كوم أمبو، ودراو، ونصر النوبة، وإدفو - قسمي شرطة أول وثانٍ أسوان.

أسفرت جهودها عن ضبط 16 سلاحا ناريا، و3 بنادق آلية، و3 بنادق خرطوش، و2 طبنجة، و8 فرد محلي – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - 5 خزينة متنوعة، بحوزة 19 متهما لـ13 منهم معلومات جنائية، ضبطت 16 قضية اتجار في المواد المخدرة.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، نفّذت القوات 819 حكما قضائيا متنوعا، واتخاذ الإجراءات القانونية.