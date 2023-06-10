يوم توظيفي مفتوح في عدد من الشركات.. اعرف التفاصيل والشروط

استعرضت وزارة الشباب والرياضة، اليوم، فرص عمل متاحة في عدد من المؤسسات والشركات من خلال يوم توظيفي مفتوح يمكن من خلاله الإلتحاق بوظائف شاغرة شرط توافر عدد من المؤهلات والخبرات.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة وفق الشباب والرياضة، على هذا النحو:

اليوم التوظيفي المفتوح لشركة تمويلي

- التقديم يوم الاثنين المقبل الموافق 12 يونيه من الساعة 10 ص إلى الساعة 3 م.

- الوظائف المطلوبة مسؤول تمويل.

- يشترط أن يكون المتقدم قادر علي التسويق، جيد في مهارات التواصل، لدية القدرة علي العمل الميداني.

- مكان التنفيذ مركز شباب صلاح سالم – بني سويف.

- للتقديم يرجى ملئ الاستمارة.

اليوم التوظيفي المفتوح لشركة اكتف أبو علاء

- وظيفة مدير/ نائب (متابعه وتقييم مبيعات مباشرة داخل فروع الشركة)، بائع داخلي.

- مكان العمل: القاهرة الجديدة - محافظات الصعيد.

- الشروط: مؤهل عالي، أقصى حد للسن= 35 سنة، إناث وذكور، خبره ببيع الملابس.

- المميزات والحقوق: راتب مجزي علي حسب كل وظيفه + عموله، عدد ساعات العمل 9 ساعات، يوم إجازة أسبوعيا، تأمين اجتماعي.

- للتقديم للوظيفة، برجاء ملء الاستمارة .

اليوم التوظيفي المفتوح لشركة انجاز

- التقديم يوم الاثنين المقبل الموافق 12 يونيو من الساعة 10 ص إلى الساعة 3 م.

- الوظائف التالية: مترجم عربي انجليزي، مترجم عربي فرنساوي، مسئول مبيعات، محلل مالي، باحث ومعد دراسات جدوي تسويقية، باحث ومعد دراسات جدوي فنية، استشاري تطوير اعمال.

- المميزات: رواتب مجزية وحوافز، تأمين اجتماعي -طبي، وجبات يومية، تدريبات رفع كفاءة.

- مكان التنفيذ: مركز شباب صلاح سالم – بني سويف.

- للتقديم يرجى ملئ الاستمارة والحضور مباشرة في الموعد والعنوان المحدد.