الأمن يداهم 4 مصانع مخصبات زراعية وأغذية فاسدة بالمنوفية

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة حملة مُكبرة استهدفت كل المخالفات والقضايا المتنوعة في نطاق محافظة المنوفية.

وأسفرت جهودها في مجالي حماية الثروة الزراعية «المخصبات الزراعية» حماية البيئة «المواد الغذائية» عن ضبط 4 قضايا عبارة عن 4 مصانع 3 منها دون ترخيص؛ لإنتاج وتداول المخصبات الزراعية، والمواد الغذائية، والمخللات بمضبوطات بلغت 53.15 طن مواد خام لمخصبات زراعية، و2840 عبوة منتج نهائي لمخصبات زراعية، و58.2 طن مواد غذائية، و4 خطوط إنتاج عشوائية بمخالفات عبارة عن مواد مجهولة المصدر، مغشوشة ومقلدة، منسوب إنتاجها لشركات وهمية، دون بيانات أو فواتير تدل على مصدرها، واتخذت الإجراءات القانونية.