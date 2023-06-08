ضبط 6 سيارات محملة بـ28 طن قمح قبل بيعها في السوق السوداء بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، عمليات توريد محصول القمح لموسم الحصاد 2023 وجهود الوحدات المحلية فى الرقابة والمتابعة المستمرة والالتزام بكافة القواعد المنظمة لذلك، تنفيذا ً لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية باعتبار القمح محصولاً استراتيجياً، وتحقيق الاكتفاء الذاتي فى ظل التحديات التى تواجهها الدولة المصرية من التغيرات المناخية وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقال اللواء هاني بدوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، إنه جرى تنفيذ عدد من الحملات الرقابية والمتابعة بمركز المنيا أسفرت عن ضبط 6 سيارات محملة بـ 28 طنا من القمح دون أوراق رسمية، وتم توريدها بالصوامع الحكومية لمطاحن مصر الوسطى.

42 موقع لتوريد القمح

وأعلن محافظ المنيا، أن إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم الخميس بلغ 419 ألف طن من محصول القمح بالشون والصوامع لموسم حصاد 2023، من خلال 42 موقعاً تخزينياً بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك عقب تحقيق المستهدف من أعمال التوريد، حيث تبلغ نسبة المساحة المنزرعة لهذا العام 243 ألف فدان.

توفير مخزون استراتيجي آمن

وأكد المحافظ استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2023، ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون إستراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية و تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مشددا ًعلى تكثيف الحملات اليومية على مصانع ومخازن الغلال والأعلاف للتأكد من عدم وجود ‏قمح محلى بها يستخدم في صناعة الأعلاف.