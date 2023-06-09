«حياة كريمة».. وصول معدات لمصنع سجاد في الدوايرة بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول معدات تشغيل مشروع مشغل لتعليم الخياطة، ومصنع للتدريب على إنتاج السجاد بقرية الدوايرة التابعة للوحدة المحلية لقمسيون شرق بمركز مطوبس، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، «حياة كريمة»، بالتعاون بين المحافظة والمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ.

توفير أحدث الماكينات والأجهزة

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه تم توفير أحدث الماكينات والأجهزة الحديثة في المقر المكون من دورين على مساحة 174 مترا لكل دور، ليكون مهيأ لتوفير العديد من فرص العمل وتدريب عدد كبير من السيدات على الخياطة وعرض المنتجات وطرحها بالأسواق، إضافة لتدريب السيدات على صناعة السجاد.

إنشاء مجتمع تنموي

وكان المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وافق على القيمة الاسمية وفقا للإجراءات القانونية المتبعة، لإقامة مجتمع تنموي عبارة عن دورين، كل دور على مساحة 174 مترا تقريبا بالدوايدة قومسيون شرق غرب مدينة مطوبس، لصالح المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، لإقامة مشغل تعليم خياطة ومصنع للتدريب على إنتاج السجاد، ضمن مبادرة حياة كريمة.