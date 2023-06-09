كيفية الاستفادة من مراجعات الثانوية العامة ضمن حياة كريمة.. تقدم بالمجان

أطلقت مؤسسة حياة كريمة مراجعات لطلاب الثانوية العامة، في عدد من المحافظات الأمر الذي دفع عددا كبيرا من الطلاب والطالبات التواجد بالمدارس التي أعلنت المبادرة عن إتاحتها لتقديم المراجعات النهائية للمواد الدراسية دون أي مقابل مادي.

وتستمر المراجعات في كل مادة بمدارس تابعة للإدارات التعليمية المختلفة، وفي مراجعات الثانوية العامة التي تقدمها حياة كريمة إذ يجيب المدرسون عن الأسئلة، وبعدها يتم تكوين جروب بين الطلاب والمشرفين عن المبادرة لتبادل الآراء، والإجابة عن الأسئلة أون لاين أيضا.

كيفية الاستفادة من دروس الثانوية العامة بشكل مجاني

وعلى الطلاب الراغبين في الاستفادة من دروس الثانوية العامة التي تقدمها حياة كريمة بشكل مجاني بدلا من الذهاب إلى السناتر ودفع أموال كثيرة، معرفة المدراس المخصصة لشرح المواد المختلفة وتقديم المراجعات النهائية.

ومن لا يعرف أماكن المدراس أو تقديم المراجعات، يمكنه الاستفادة عن طريق التواصل مع حياة كريمة عن طريق رقم الواتس آب على رقم 01150606783 ورقم الخط الساخن 15330.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم الاثنين المقبل بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، ويوم الثلاثاء 13 يونيو امتحان الاقتصاد والإحصاء، والأحد 18 يونيو مادة اللغة العربية، والثلاثاء 20 يونيو اللغة الأجنبية الثانية.