«الجيزة» تنظم دورات تدريبية تمهيدا للمشاركة بمبادرة المشروعات الخضراء

أعلنت محافظة الجيزة، تفاصيل انطلاق النسخة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بهدف توطين العمل المناخي والتنموي للحفاظ على البيئة وتحسين نوعية الحياة.

دورات تدريبية للمساعدة في إعداد المشروعات

وتنظم محافظة الجيزة عدة دورات تدريبية متخصصة بالتعاون مع عدد من الشركاء للمساعدة في إعداد المشروعات وإدارتها وكيفية تسويقها، تمهيدًا للمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ويمكن حضورها أون لاين للتسهيل على المشاركين في المبادرة.

وجاءت الدورات التدريبية على النحو التالي:

تدريب الابتكار وريادة الأعمال

تدريب الابتكار وريادة الأعمال في الاقتصاد الأخضر: الفرص والتحديات، وينفذه الدكتور محمد البيسي خبير الاستثمار وريادة الأعمال، وموعده 11 يونيو، من 5 إلى 7 مساء، ويمكن الاشترك فيه من هنـــــــــــا.

تدريب تحسين الطاقة والاستدامة

تدريب تحسين الطاقة والاستدامة، Energy Optimization& Sustainability، وتنفذهAmazon AWS، يوم 12 يونيو من الساعة 3 الي 4 مساء،ويمكن الاشتراك فيه من هنــا.

تدريب AI/ML for Sustainability

تدريب: AI/ML for Sustainability، وتنفذهAmazon AWS، يوم 15 يونيو من الساعة 3 إلى الساعة 4 مساء، ويمكن الاشتراك فيه من هنــا.

أهداف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

وتعد المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أحد المبادرات الرائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية وتهدف إلى توطين العمل المناخي والتنموي، والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية مما يعكس رؤية مصر في ربط التنمية بالتحول الرقمي والاستغلال الأمثل لتكنولوجيا المعلومات ومستجدات الثورة الصناعية الرابعة.

وتأتي المبادرة في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، وتنفيذآ لتكليفات الرئيس السيسي للحفاظ على البيئة وتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

المشروعات المشاركة في المبادرة

وتقدم حتى الآن بالنسخة الثانية من إطلاق المبادرة 518 مشروعًا وأثمرت المرحلة الأولي من المبادرة عن مشروعات زراعية وصناعية ومشروعات جمعت بين القطاعين وآخرى مرتبطة بالخدمات المختلفة، وتنوعت فئات المشروعات بين مشروعات كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومشروعات المرأة والشباب ومشروعات الهيئات غير الهادفة للربح.