شروط الاشتراك في مبادرة المشروعات الخضراء.. اعرف خطوات التسجيل

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية العام الماضي، بالتزامن مع انطلاق مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، ونظرا للنجاح الذي حققته المبادرة يستمر العمل بها هذا العام في دورة ثانية، لنشر الوعي بقضايا تغير المناخ وتحدياته، وإبراز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة.

شروط الاشتراك في مبادرة المشروعات الخضراء

شروط الاشتراك في مبادرة المشروعات الخضراء، أعلنتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجاءت على النحو التالي:

- أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة المقيم بها المتقدم وجرى تنفيذه وله نتائج مدعومة بأدلة.

- أن يتضمن المشروع مكون تكنولوجي، ومكون يرتبط بالاستدامة البيئية «أخضر».

- أن يتقدم المشروع في الفئة الخاصة به.

- تقديم إقرار بعدم حصول المشروع على أي جائزة أخرى ضمن الدورة الأولى للمبادرة 2022.

- إقرار بالملكية الفكرية للمشروع والمسئولية الكاملة عن أي دعاوى أو مخالفات تنتج عن ذلك.

- في حالة المشروع الذي يتم تقديمه وشارك فيه عدة جهات أو أفراد، يجب تقديم موافقة كتابية من جميع المشاركين على المشاركة في المبادرة.

- لا يجوز لأعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات أو أعضاء لجان التحكيم ترشيح مشروعات خاصة بهم أو بذويهم.

- يشترط للتأهيل لنيل مكافأة الجائزة قيام الشخصية القانونية للمشروع قبل إعلان النتيجة.

خطوات الاشتراك في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

ويمكن التسجيل للاشتراك في مبادرة المشروعات الخضراء على النحو التالي:

- زيارة موقع المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية من هنــــــا.

- اضغط على كلمة «تسجيل»

- أنشئ حسابك الخاص بملء البيانات التالية:

- الفئة: بمجرد النقر عليها تظهر له قائمة من المشروعات اختر منها ما يناسب مشروعك.

- اسم الجهة

- اسم المنسق رباعي

- رقم الهاتف المحمول

- اختر المحافظة التي تقيم بها

- النوع

- المسمى الوظيفي

- البريد الإلكتروني.

- عقب إتمام ملء البيانات سوف يرسل إليك رمز لتحقق على بريدك الإلكتروني الذي قدمته، وعليك إخالة في الخانة المخصصة له، لإتمام التسجيل.